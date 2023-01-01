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Manchester City'de Pep Guardiola'dan Alex Ferguson hakkında dikkat çeken sözler!

Kısa süre önce Manchester City ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'dan kariyerine dair çarpıcı açıklamalar geldi. Başarılı çalıştırıcının, Alex Ferguson ve Arsene Wenger ile ilgili söylediği sözler futbol dünyasında gündem oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 18:08
Manchester City'de Pep Guardiola'dan Alex Ferguson hakkında dikkat çeken sözler!

Pep Guardiola yakın zamanda Manchester City ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Guardiola'dan bu anlaşmanın ardından flaş açıklamalar geldi.

Teknik adam, Manchester City kariyerinin 20 yıldan fazla sürmeyeceğini belirtti. Guardiola, Alex Ferguson ve Arsene Wenger'in Manchester United ve Arsenal'deki kariyerlerini tekrarlamayacağını aktardı.

Guardiola, "Kulüpte doğru şeyler olmadığını hissettiğim anda ya istifa ederim yada kontratımı yenilemem. Ferguson veya Wenger kadar uzun bir süre burada olmayacağım. Kontratlar sadece birer kağıt parçası." dedi.

Sözlerine devam eden çalıştırıcı, "Buradaki sözleşmemi uzattım çünkü takımın benim liderliğimde halen iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ancak futbolda önemli olan tek şey sonuçlardır. Eğer birbirimizi yormaya başlarsak, kontratımın sonuna kadar burada kalmam." ifadelerine yer verdi.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 36 puanla Premier Lig'de ikinci sırada yer almakta.

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