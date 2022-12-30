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Liverpool 2-1 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, sahasında Leicester City'yi Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 01:07
Liverpool 2-1 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Leicester City, Anfield Road'da kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 38 ve 45. dakikalarda Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leicester'ın tek golü ise 4. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'dan geldi.

ÇAĞLAR SÜRE ALMADI

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.

Liverpool bu sonuçla puanını 28'e çıkardı. Leicester City ise 17 puanda kaldı.

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