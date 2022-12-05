Beşiktaş'ın eski oyuncusu Loris Karius'un Newcastle United'ta ki geleceği belli oluyor

Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'a imza atan Alman kaleci Loris Karius'un İngiliz kulübündeki geleceği belli oluyor. Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forması da giyen 29 yaşındaki oyuncu, kulüpten yeni sözleşme ile ilgili haber bekliyor.

NEWCASTLE İLE ADA'YA DÖNMÜŞTÜ

Daha önce Liverpool forması giyen ve Merseyside ekibinde tutunamayan Loris Karius, Newcastle United ile Aralık 202'ye kadar sözleşme imzalayarak yeniden Ada'ya dönmüştü.

SAKATLIK, KARIUS'A KAPI AÇTI

Newcastle United'da 32 yaşındaki İngiliz kaleci Karl Darlow'un ayak bileğinden sakatlanması sonrasında Loris Karius'un transfer edilmesi kararlaştırılmıştı.

KARIUS İÇİN KARAR AŞAMASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; yakın bir zamanda Karius ile ilgili net bir karar verileceği belirtildi.

"BURASI HEYECAN VERİCİ"

Premier Lig ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra Loris Karius, "Newcastle'ın benim için doğru bir proje olduğunu hissettim. Burada olmak heyecan verici" ifadelerini kullandı.

KONTRAT DURUMU

29 yaşındaki Loris Karius ile Newcastle United arasındaki sözleşme 31 Aralık 2022 'de sona erecek.

KARIUS BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇTA OYNADI?

Karius, Beşiktaş'a 2 yıl için 2.5 milyon euro karşıladığında kiralanmıştı. Karius, Siyah-Beyazlı formayla 67 karşılaşmaya çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine ülkesi Almanya'nın Mainz 05 takımında başlayan Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş ve Union Berlin ekiplerinde oynadıktan sonra Newcastle ile anlaşmıştı.