Rooney'den Cristiano Ronaldo'ya sert sözler!

İngiltere Premier Lig'de birlikte Manchester United forması giyen ve birçok başarıya imza atan Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun arasının 2006 Dünya Kupası'ndan itibaren açık olduğu biliniyordu.

Eski İngiliz yıldız, Ronaldo ile ilgili flaş bir yorumda bulundu. Rooney şöyle konuştu;

"Ronaldo, Messi ile birlikte tüm zamanların en iyi oyuncusu ama sezon başından bu yana yaptığı şeyler Manchester United için kabul edilemez. Manchester United'ın şu anda en son ihtiyaç duyacağı şey, yeniden inşa etmeye çalıştığı takımda bir dikkat dağıtıcı. Cristiano'nun yapması gereken, kafasını eğmesi ve teknik direktörün kendisine ihtiyacı olduğunda oynamaya hazır olması. Eğer bunu yaparsa, değerli olacaktır. Eğer bunu yapmazsa, dikkat dağıtıcı hale gelecektir"