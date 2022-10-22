Chelsea Manchester United: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de iki ezeli takım olan Chelsea ve Manchester United arasında heyecanı yüksek bir karşılaşma oynandı. Mücadelenin son anları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Karşılaşnın 87. dakikasında Chelsea'den Jorginho penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Oyunun uzatma dakikalarında ise 90+4'te sahneye yeni transfer Casemiro çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla beraber Chelsea ligde 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Konuk ekip Manchester United ise 19 paunla Chelsea'nin ardından 5. sırada bulunuyor.