Haberler İngiltere Premier Lig İlkay Gündoğan'dan Erlin Haaland ve Ballon d'Or açıklaması: Kazanma şansını artıracak

İlkay Gündoğan'dan Erlin Haaland ve Ballon d'Or açıklaması: Kazanma şansını artıracak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan Erling Haaland için takım arkadaşı İlkay Gündoğan konuştu. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:28
İlkay Gündoğan'dan Erlin Haaland ve Ballon d'Or açıklaması: Kazanma şansını artıracak

Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan, kulüp resmi sitesine bir röportaj verdi.

Deneyimli yıldız, röportajında, takıma bu sene katılan ve inanılmaz bir performans ortaya koyan Erling Haaland için de övgü dolu ifadeler kullandı.

İlkay, "Erling Haaland'ın kalitesi var, bunu herkes görebiliyor. Zaten birçok özelliği mevcut. Daha da ileriye gitmesi için çok çalışması gerektiğini de biliyor" ifadelerini kullandı.

Haaland için sözlerine, "Bence o özel bir şey ve dahası alçakgönüllü" diye devam eden 31 yaşındaki futbolcu, "Eminim bunlar onu daha da geliştirecektir. Sadece bu sezon için değil, önümüzdeki sezonlar için de. Yıllar içinde inanılmaz bir oyuncu olacak. Zaten öyle ama daha da yükselecek ve bence bu Ballon d'Or'u kazanma şansını arttıracaktır" dedi.

Borussia Dortmund'dan transfer edildikten sonra Manchester City kariyerine olağanüstü bir başlangıç yapan Erling Haaland, çıktığı 14 maçta, 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

DİĞER
Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı! Eski fotoğrafları ortalığa saçılan Burcu Özberk de estetik harikası çıktı!
Biletleri kesiliyor! Yunus Akgün mü Kerem Aktürkoğlu mu? Milot Rashica dengeleri değiştirdi
Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür"
Erden Timur'dan flaş sözler "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leicester City - Leeds United maçı saat kaçta?
Fulham - Aston Villa maçı saat kaçta?
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay'dan Haaland ve Ballon d'Or sözleri! İlkay'dan Haaland ve Ballon d'Or sözleri! 17:27
Bulvarspor Menemen'i devirdi üst tura çıktı Bulvarspor Menemen'i devirdi üst tura çıktı 17:22
Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür" Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür" 17:07
Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin 16:47
Dünya Kupası öncesi bir iyi bir kötü haber! Batshuayi ve Mertens... Dünya Kupası öncesi bir iyi bir kötü haber! Batshuayi ve Mertens... 16:35
Gençlerbirliği uzatmalarda turladı! Gençlerbirliği uzatmalarda turladı! 15:34
Daha Eski
Erden Timur'dan flaş sözler "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe" Erden Timur'dan flaş sözler "Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe" 14:52
G.Saray Alanya maçı hazırlıklarına başladı! G.Saray Alanya maçı hazırlıklarına başladı! 14:35
Sivas'ta Trabzonspor maçı mesaisi! 3 futbolcu... Sivas'ta Trabzonspor maçı mesaisi! 3 futbolcu... 14:02
Başakşehir hazırlıkları sürüyor! Joshua King... Başakşehir hazırlıkları sürüyor! Joshua King... 13:57
G.Birliği - Niğde Anadolu FK maçında inanılmaz pozisyon! G.Birliği - Niğde Anadolu FK maçında inanılmaz pozisyon! 13:36
Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak 12:47