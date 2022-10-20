Fulham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. haftada Fulham ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Aston Villa maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Maçın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham

Leno; Decordova-Reid, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; James, Pereira, Kebano; Mitrovic

Aston Villa

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; McGinn, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Coutinho