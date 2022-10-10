Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın performansının sırrı herkesi şaşırttı!

Bu sezon attığı gollerle futbolseverleri kendisine hayran bırakmayı başaran yıldız isim Erling Haaland ile ilgili önemli detaylar gelmeye devam ediyor.

Futbolcu son olarak yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. İngiliz gazetesi The Sun'a açıklamalarda bulunan oyuncu başarısındaki en büyük etkenin beslenme yöntemi olduğunu vurguladı.

SAKATATA BAYILIYOR

Günde 6000 kalori aldığı özel bir diyet uygulayan Haaland, "İnsanlar et yemenin kötü bir şey olduğunu söylüyor ama bahsettiğimiz hangi et? Eğer et yemek istersem fast food restaurantlarında değil kalp veya karaciğer gibi direk etleri yemeyi tercih ediyorum. Böylelikle B vitamini, demir, fosfor gibi besinleri direkt alabiliyorum" şeklinde konuştu.

Yıldız isim önceki zamanlarda ise performansını artırmak için yaptıklarını anlattığı bir röportajında ise filtrelenmiş suyu bol tükettiğini ve vücudunu sabah kalkar kalkmaz güneş ışığına maruz bıraktığını aktarmıştı. 22 yaşındaki genç yetenek bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 20 gol ve 3 asist üreterek büyük alkış aldı.