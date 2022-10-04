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Haaland tarihi baştan yazıyor

Dünya futbolunun yeni yıldızı Erling Haaland, Premier Lig kariyerine inanılmaz bir başlangıç yaptı. Son olarak M. United'a 3 gol atan M. City'nin starı, Premier Lig'de en hızlı 3 hat-trick yapan oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Haaland tarihi baştan yazıyor
Dünya futbolunun yeni yıldızı Erling Haaland, Premier Lig kariyerine inanılmaz bir başlangıç yaptı. Son olarak M. United'a 3 gol atan M. City'nin starı, Premier Lig'de en hızlı 3 hat-trick yapan oyuncu oldu. Rekorun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, 22 yaşındaki oyuncu 8 maçta başardı. Haaland, 14 golle krallık koltuğunda oturuyor.
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