Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 9 - 0 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Liverpool gol oldu yağdı

Liverpool 9 - 0 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Liverpool gol oldu yağdı

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool evinde Bournemouth'ı ağırladı. Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Kloop'un öğrencileri sahasında Bournemouth'ı 9-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:06 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:38
Liverpool 9 - 0 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Liverpool gol oldu yağdı

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp'un öğrencileri ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı mücadeleden 9-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Liverpool'un gollerini 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Trent Alexander-Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45+1. dakikada Virgil van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (k.k.), 62. dakikada Roberto Firmino, 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Liverpool bu sonuçla puanını 5'e çıkardı ve lig tablosunda 8. sıraya yükseldi. Sezona Aston Villa galibiyeti ile başlayan Bournemouth ise daha sonra oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı ve 3 puanla 16. sırada bulunuyor.

REKORU EGALE ETTİ

Liverpool, Premier Lig tarihinin en farklı skor rekorunu egale etti. Daha önce Manchester United, 1995'te Ipswich Town ve 2021'de Southampton'a karşı, Leicester City ise 2019'da Southampton önünde 9 farklı galip geldi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar…
Davut Güloğlu’nun sır gibi sakladığı oğluna bakın! Rize’ye kız istemeye gittiler! İlk kare geldi! Müstakbel gelini Nursena...
G.Saray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'nin yeni transferi 1. Lig'e gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Crystal Palace Haaland'ı durduramadı!
Chelsea 10 kişi kazandı!
NASA'DAN DÜNYAYI SALLAYACAK AÇIKLAMA
DOLAR NE KADAR OLDU? 27 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NE ANLATIYOR?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Trabzon'a geldi G.Saray Trabzon'a geldi 19:48
Belçika'da "pole" pozisyonu Sainz'in! Belçika'da "pole" pozisyonu Sainz'in! 19:29
Hull City dolu dizgin! Hull City dolu dizgin! 19:17
Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü | CANLI Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü | CANLI 19:12
Crystal Palace Haaland'ı durduramadı! Crystal Palace Haaland'ı durduramadı! 19:08
Liverpool'dan 9 gollü galibiyet! Liverpool'dan 9 gollü galibiyet! 19:06
Daha Eski
Chelsea 10 kişi kazandı! Chelsea 10 kişi kazandı! 19:04
Manisa FK galibiyetle tanıştı! Manisa FK galibiyetle tanıştı! 19:00
Leverkusen deplasmanda çok rahat Leverkusen deplasmanda çok rahat 18:47
Nkunku attı Leipzig kazandı! Nkunku attı Leipzig kazandı! 18:43
Union Berlin Schalke'yi dağıttı Union Berlin Schalke'yi dağıttı 18:37
Ozan Kabak'lı Hoffenheim evinde galip! Ozan Kabak'lı Hoffenheim evinde galip! 18:36