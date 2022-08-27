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Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Brighton - Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Leeds United United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:01
Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Brighton - Leeds United United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Leeds United United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Leeds United United maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmayı canlı yayın olarak veren bir kanal bulunmuyor.

Brighton - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BRIGHTON - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton

Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, MacAllister, Trossard; Gross, Lallana; Welbeck

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; James, Aaronson, Harrison; Rodrigo

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