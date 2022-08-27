Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Brentford ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Everton maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford

Raya; Henry, Mee, Jansson, Hickey; Janelt, Norgaard, Dasilva; Lewis-Potter, Toney, Mbeumo

Everton

Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Mykolenko, McNeil, Iwobi, Patterson; Gordon, Rondon, Gray