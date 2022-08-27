Haberler İngiltere Premier Lig Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Brentford - Everton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:01
Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Brentford ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Everton maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Brentford - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BRENTFORD - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford

Raya; Henry, Mee, Jansson, Hickey; Janelt, Norgaard, Dasilva; Lewis-Potter, Toney, Mbeumo

Everton

Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Mykolenko, McNeil, Iwobi, Patterson; Gordon, Rondon, Gray

DİĞER
Fenomen Selin Yağcıoğlu'na eski eşi ve eski sevgilisinden büyük darbe! Gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden ilk kare! Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu
Türkiye - Sırbistan | CANLI
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi!
West Ham 3 puanı tek golle aldı!
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... 21:18
Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! 21:15
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! 21:10
Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! 20:51
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
Daha Eski
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51