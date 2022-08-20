Jamie Vardy Leicester City ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen mayıs ayında kulüpte 10. yılını kutladı.

Leicester City formasıyla tüm müsabakalarda 387 maça çıkan Vardy, 164 golle tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumunda.