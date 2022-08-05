Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Arsenal maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 22:00 beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus