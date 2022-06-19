Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan sağ bek transferi! Calvin Ramsay...

Liverpool'dan sağ bek transferi! Calvin Ramsay...

Son dakika spor haberleri... İngiliz devi Liverpool, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki sağ bek Calvin Ramsay ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 14:35 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 14:46
Liverpool'dan sağ bek transferi! Calvin Ramsay...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sağ bek Calvin Ramsay'i renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Aberdeen forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alt yapısından yetiştiği Aberdeen'de son iki sezonda 39 maça çıkan Ramsay, bir de gol attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, daha önce Benfica'dan Darwin Nunez ve Fulham'dan Fabio Carvalho'yu transfer etmişti.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Weghorst'ta kritik gün! Beşiktaş'a Premier Lig'den alternatif golcü...
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kan donduran olay! Ünlü oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti! Yonca Türkman kimdir?
Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim
Kartal'a kule stoper! Yeniden listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal Nketiah'ın sözleşmesini uzattı
Arsenal Porto'dan transfer yaptı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
HZ. Yusuf ve Züleyha sorusu gündem oldu!
YKS PUAN HESAPLAMA
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? 15:12
Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? 15:00
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 14:54
İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! 14:50
Kolarov futbolu bıraktığını açıkladı Kolarov futbolu bıraktığını açıkladı 14:47
Calvin Ramsay İngiliz devine imzayı attı! Calvin Ramsay İngiliz devine imzayı attı! 14:34
Daha Eski
Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! F.Bahçe... Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! F.Bahçe... 14:14
Mesut Özil kurtlarını döktü! Mesut Özil kurtlarını döktü! 14:06
Galatasaray'da Talisca çılgınlığı! Binlerce taraftar... Galatasaray'da Talisca çılgınlığı! Binlerce taraftar... 13:04
G.Saray'da o isim Serie A yolcusu! G.Saray'da o isim Serie A yolcusu! 12:35
Efsaneler gösteri maçında karşılaştı! Kazanan takım... Efsaneler gösteri maçında karşılaştı! Kazanan takım... 12:28
Kartal'a kule stoper! Yeniden listede Kartal'a kule stoper! Yeniden listede 12:22