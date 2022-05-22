Leicester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Southampton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Southampton maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.