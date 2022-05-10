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Erling Haaland resmen Manchester City'de!

İngiliz devi Manchester City, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erlin Haaland'ı transfer ettiğini resmi twitter hesabından duyurdu.İşte Manchester City'den yapılan o açıklama...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 17:41 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 18:16
Erling Haaland resmen Manchester City'de!

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erlin Haaland, resmen Manchester City'ye transfer oldu.

İngiliz ekibinden yapılan duyuruda, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon Euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek.

Norveçli golcü, 1 Temmuz 2022'de yeni takımına katılacak ve İngiliz temsilcisi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek.

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