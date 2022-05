Erling Haaland resmen Manchester City'de!

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erlin Haaland, resmen Manchester City'ye transfer oldu.

İngiliz ekibinden yapılan duyuruda, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon Euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek.

Norveçli golcü, 1 Temmuz 2022'de yeni takımına katılacak ve İngiliz temsilcisi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.