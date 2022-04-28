Liverpool'un yıldızı Sadio Mane açıkladı! "Ramazan ayında..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 2-0 yendikleri ve gol attığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ramazan ayında kendilerine gösterdiği hassasiyet için kulübüne teşekkür eden yıldız futbolcu şunları dile getirdi:

Oruç tutarken oynamak ve idmana çıkmak hiç kolay değil. Ramazan ayı öncesi antrenörümüz ve takım kaptanımızla konuşup antrenmanı sabah saatlerine almak istedik zira sabah idmana çıkınca öğleden sonra evde dinlenmek için çok zamanımız olacaktı. Öteki türlü 14'te 15'te idman yapınca zor oluyor. Teknik direktörümüz talebimizi kabul etti. Bu da saha içinde en iyi performansımızı vermemizi sağlıyor. Liverpool, işimizi kolaylaştırmak için her şeyi yaptı. Maçlardan önce bir diyestisyenle konuşuyoruz. Oruç tutabilmemiz ve kendimizi iyi hissetmemiz için gereken her şeyi yapıyor.