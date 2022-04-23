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Manchester City - Watford: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City sahasında Watford ile karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü sonuçlandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren goller Gabriel Jesus'tan (4) ve Rodri'den geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 19:03
Manchester City - Watford: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 5-1'lik skorla kazandı.

Manchester City'de Gabriel Jesus 4, 23, 49'da penaltıdan ve 53. dakikada 4 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı golcü, 34. dakikada Rodri'nin attığı golde de asisti yaptı.

Watford'un tek golü 28. dakikada Hassane Kamara'dan geldi.

Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 80'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ikinci Liverpool'un 4 puan önüne geçti. 19. sıradaki Watford ise 22 puanda kaldı ve kümede kalma hattıyla olan 7 puanlık mesafeyi azaltamadı.

Manchester City, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Watford ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.

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