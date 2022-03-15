Chelsea'ye bir şok daha! Middlesbrough maçına bilet satılamadı

İngiltere devi Chelsea, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan en fazla etkilenen kulüpler arasında yer alıyor. Takımın sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Putin'e yakınlığından dolayı İngiliz hükümeti tarafından yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Son olarak Rus milyarderin İngiltere'deki mal varlığına el konuldu.

Satış süreci dondu

Ağır yaptırımlar nedeniyle sahibi olduğu Chelsea'yi satılığa çıkaran Roman Abramovich, İngiltere'nin mal varlığına el yokmasının üzerine kulübün satılma süreci donduruldu. Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın da Londra ekibiyle ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.

Chelsea bilet satamadı

Öte yandan lig ve kupadaki yoluna devam etmesi kararlaştırılan ve bunun için özel lisans çıkarılan Chelsea, iç saha maçlarında bilet satışı yapamadı. Kulüp, hafta sonu Middlesbrough ile oynayacakları FA Cup Çeyrek Final karşılaşmasında bilet satamayacaklarını duyurdu.

Abramovich tezahüratına Tuchel'den açıklama

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Chelsea taraftarının yaptığı 'Abramovich' tezahüratları hakkında şunları söyledi: "İngiliz parlamentosunda taraftarımızın yaptığı "Roman Abramovich" tezahüratı mı tartışılıyor? Konuşulacak en önemli konunun bu olduğuna dair şüphelerim var."

"Maçlara çıkacak kadar formamız olduğu sürece..."

Açıklamasına devam eden başarılı teknik adam, "Nefes aldığımız ve maçlara çıkacak kadar formamız olduğu sürece bizi destekleyen insanlar için savaşacağız." ifadelerini kullandı.