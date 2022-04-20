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Son dakika spor haberleri: Fulham İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu

Son dakika spor haberleri... Championship'te mücadele eden Fulham, Preston North End'i 3-0 yenerek bitime 4 maç kala İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım olmayı başardı. Kulüp geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda etmişti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:46
Son dakika spor haberleri: Fulham İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu

İngiltere Championship (2. lig) ekibi Fulham, Preston North End'i 3-0 yenerek bitime 4 maç kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bir maç eksiği bulunan Fulham, ligin 43. haftasında ağırladığı Preston North End'i Mitrovic'in 9 ve 41, Carvalho'nun 34. dakikadaki golleriyle yendi. Puanını 86'ya çıkaran Fulham, 5 maçı kalan Nottingham Forest ile arasındaki farkı 16 yaptı ve geçen sezon veda ettiği Premier Lig'e geri döndü.

Fulham'ın Sırp santrforu Mitrovic, ligdeki 40. karşılaşmasında gol sayısını 40'a yükseltti.

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