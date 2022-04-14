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Manchester United'da Paul Pogba krizi! Maaşını duyan takım arkadaşları çıldırdı

Bu yaz Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız Paul Pogba'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. İngiliz ekibi oyuncuyu elinde tutmak isterken önerilen maaş ise diğer futbolcuların tepkisini topladı. Bu sezon birçok krizle uğraşan Kırmızı Şeytanlar'da bu kez de maaş krizi patlak verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:53
Manchester United'da Paul Pogba krizi! Maaşını duyan takım arkadaşları çıldırdı

Bu yaz Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız Paul Pogba'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. İngiliz ekibi oyuncuyu elinde tutmak isterken önerilen maaş ise diğer futbolcuların tepkisini topladı. Bu sezon birçok krizle uğraşan Kırmızı Şeytanlar'da bu kez de maaş krizi patlak verdi.

Manchester United, bu yaz sözleşmesi bitecek Paul Pogba'nın takımdan ayrılmasını istemiyor. Kırmızı Şeytanlar, Fransız oyuncuya haftalık 500,000 Sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Ancak NTV Spor'un İngiliz basını Mirror'dan derlediği habere göre, Pogba'ya teklif edilmesi beklenen yeni sözleşmenin Manchester United'da takım içinde huzursuzluğa sebep olduğu söylendi.

Takım arkadaşları, Paul Pogba'nın düşük performansı ve geçtiğimiz günlerde kulübü eleştirerek ayrılmaktan bahsetmesinin ardından ona United'da en yüksek maaaşı kazandıracak yeni bir sözleşmenin teklif edilmesinden ötürü rahatsızlığını dile getirdi.

Ayrıca haberde, Fransız yıldızın teklifi kabul edip takımda kalması durumunda Manchester United'da oyuncuların isyan edeceği ve aynı parametrelere sahip ücret talep edeceği yazıldı.

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