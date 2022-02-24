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Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yankıları sürüyor. Daha önce başta UEFA olmak üzere birçok kuruluş, Rusya'ya karşı tavrını ortaya koymuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya'ya ve Rus şirketlerine yönelik ek yaptırım kararlarını açıkladı. Gözler şimdi Rus oligark Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'ye çevrildi. İşte tüm yaşananlar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 21:31
Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Boris Johnson, 100'den fazla kişi, kuruluş ve bağlı ortalığa yaptırım uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Rus devlet ve özel şirketlerinin İngiltere'de para toplaması, menkul kıymetleriyle işlem yapması ve borç vermesi yasaklandı.

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

Bu gelişmeler üzerine Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in durumunun ne olacağı merak konusu oldu. İngiliz Avam Kamarası'nda Roman Abramovich'in tüm mal varlığına ve dolayısıyla kulübü Chelsea'ye el konulması talep edilmişti.

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

AVAM KAMARASI: "CHELSEA'YE EL KOYUN!"

İngiliz Avam Kamarası'nda Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yaptırım uygulanması, kulübe el konulması teklif edildi. İngiltere İşçi Partisi milletvekili ve eski bakan Chris Bryant, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2019 yılında Bay Abramovich ile ilgili bir belge elime geçti. Yasadışı finans ve kötü niyetli faaliyetlerini hedeflemeyi amaçlayan Rusya'nın stratejisinin bir parçası olarak Abramovich de işbirliği yapmış. Bunun bir örneği, Bay Abramovich'in mahkeme işlemlerinde siyasi nüfuz için rüşvet ödediğini kabul etmesidir." dedi.

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

"Bu neredeyse 3 yıl önceydi ve bununla ilgili çok az şey yapıldı." diyerek sözlerini sürdüren Chris Bryant, "Bay Abramovich'in artık bu ülkede bir futbol kulübü sahibi olmasını istediğinizden emin misiniz? 152 milyon sterlinlik evi de dahil olmak üzere bazı mal varlıklarına el koyma zamanı gelmedi mi? Bunun gibi birinci kademe vizesi olan diğer kişilerin kötü niyetli faaliyetlerinden yüzde yüz emin olamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı. 2011 Yılında İngiliz Yüksek Mahkemesi, Bay Abramovich'in bir diğer Rus oligark Boris Berezovski ile yozlaşmış ve mahkemeleri manipülasyona açık bir ülkede iş anlaşmaları yaptığına karar verdi. Ayrıca, Boris Berezovski'nin Bay Abramovich'in 'siyasi babası' olduğuna da yer verdi.

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

BİR DAHA BİRLEŞİK KRALLIK'A GİREMEYECEK

Bugünkü gelişmeler sonrası Bay Abramovich'in Rusya dahil olmak üzere bir başka ülkenin vizesi de olsa Birleşik Krallık'a giriş yapamayacağını ve yaşamayacağını doğruladı. 2018'de İsrail vatandaşı olan Roman Abramovich, 6 ay İngiltere vizesi aldı. Ardından geçen ekim ayında İsrail pasaportunu kullanarak Londra'ya kısa süreli bir yolculuk yaptı. 2018'de İngiliz 1. Kademe yatırımcı vizesi de iptal olan Roman Abramovich'in bir daha İngiltere'ye turist olarak girmesinin bile söz konusu olmadığını İngiliz yetkilileri doğruladı.

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

ARSENAL'İN SAHİBİ İÇİN DE YAPTIRIM İSTENDİ

Liberal Demokrat Partisi Milletvekili Layla Moran, Roman Abramovich ile birlikte Arsenal'in sahibi olan oligark Alisher Usmanov'un da yaptırım listesine girmesini talep etti.

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

DIŞİŞLERİ BAKANI: "PUTIN'E YAKIN İNSANLAR DA..."

Dışişleri Bakanı Liz Truss, doğrudan Roman Abramovich'in yaptırımlara maruz kalıp kalmayacağına dair soruları cevaplamadı ancak yüksek profilli Rus bireylerin yaptırım altında olacağını söyledi. Liz Truss, "Rusya askerlerini çekmeyi reddederse, daha fazla bankayı, seçkinleri ve önemli şirketleri hedef alacağız. Bu Putin'e acı çektirmek ve Putin'e yakın insanları hedef alarak Rus ekonomik sistemini düşürmekle alakalı." açıklamasını yaptı.

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