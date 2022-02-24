Rusya - Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'de gündem Roman Abramovich!

"Bu neredeyse 3 yıl önceydi ve bununla ilgili çok az şey yapıldı." diyerek sözlerini sürdüren Chris Bryant, "Bay Abramovich'in artık bu ülkede bir futbol kulübü sahibi olmasını istediğinizden emin misiniz? 152 milyon sterlinlik evi de dahil olmak üzere bazı mal varlıklarına el koyma zamanı gelmedi mi? Bunun gibi birinci kademe vizesi olan diğer kişilerin kötü niyetli faaliyetlerinden yüzde yüz emin olamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı. 2011 Yılında İngiliz Yüksek Mahkemesi, Bay Abramovich'in bir diğer Rus oligark Boris Berezovski ile yozlaşmış ve mahkemeleri manipülasyona açık bir ülkede iş anlaşmaları yaptığına karar verdi. Ayrıca, Boris Berezovski'nin Bay Abramovich'in 'siyasi babası' olduğuna da yer verdi.