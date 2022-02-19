Manchester City-Tottenham maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın kritik mücadelesinde Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 20.30'da çalan Manchester City - Tottenham maçı S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM İLK 11'LER
Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva; Sterling, De Bruyne, Foden
Tottenham: Lloris; Emerson, Romero, Dier, Davies, Sessegnon; Bentancur, Højbjerg, Kulusevski; Son, Kane