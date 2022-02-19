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Manchester City-Tottenham maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Manchester City sahasında Tottenham'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:35
Manchester City-Tottenham maçı CANLI

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın kritik mücadelesinde Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Manchester City - Tottenham maçı S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM İLK 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva; Sterling, De Bruyne, Foden

Tottenham: Lloris; Emerson, Romero, Dier, Davies, Sessegnon; Bentancur, Højbjerg, Kulusevski; Son, Kane

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