Burnley - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Burnley sahasında Watford'u konuk edecek. Mücadele öncesi ev sahibi son 8 maçını kazanamazken, ligde çıktığı 18 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. Konuk takım ise son 8 maçından sadece 1 puan çıkarabildi. İşte maça dair tüm bilgiler...

BURNLEY WATFORD MAÇI İLK 11'LER

Burnley: Pope; Roberts, Mee, Tarkowski, Taylor; Lennon, Westwood, Stephens, McNeil; Weghorst, Cornet.

Watford: Bachmann; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Sissoko, Kayembe, Cleverley; King, Pedro, Sema.

BURNLEY WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley ile Watford arasında oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Hakem Craig Pawson'ın yöneteceği maç, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak ve S Sports'tan canlı yayınlanacak.