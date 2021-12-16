Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Newcastle United maçı 16 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Mane

Newcastle United: Dubravka; Manquillo, Schar, Clark, Lascelles, Lewis; Saint-Maximin, Hayden, Shelvey, Joelinton; Wilson