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Tarihin adı Ronaldo

Arsenal karşısında iki kez ağları sarsan Portekizli yıldız, 800 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu. Ronaldo, TAR 756’şar golle takipte olan Messi ve Pele ile farkı açmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Tarihin adı Ronaldo

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor. 36 yaşındaki oyuncu bu kez kulüp ve milli takım kariyerine 800 gol barajını aştı. Arsenal ağlarını iki kez sarsan CR7, 801. golünü kaydederek en üst düzey futbol liglerinde bunu başaran ilk isim oldu.

MESSI TAKİPTE

Cristiano Ronaldo gollerinin 115'ini 184 defa şans bulduğu milli takım formasıyla kaydederken; bu alanda da zirvede yer alıyor. Ronaldo ayrıca 140 golle Şampiyonlar Ligi'nin en skorer ismi konumunda. Pele ve Messi 756'şar, Romario ise 727 golle Ronaldo'yu takip ediyor.

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