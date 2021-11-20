Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Arsenal maçı | CANLI

Liverpool Arsenal maçı | CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesinde Liverpool 22 puanla dördüncü, Arsenal ise 20 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:38
Liverpool Arsenal maçı | CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor.

Dev maç öncesinde Liverpool 22 puanla dördüncü, Arsenal ise 20 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıktığı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Chamberlain, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota.

ArsenaI: Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Tavares, Lokonga, Partey, Saka, Lacazatte, Smith Rowe, Aubameyang.

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