Manchester United-Liverpool maçında Mohamed Salah'tan tarihe geçen performans! Cristiano Ronaldo şaştı kaldı

SALAH, OLD TRAFFORD'DA TARİHE GEÇTİ!

Opta'nın verilerine göre; Manchester United, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını dört farkla mağlup tamamladı (0-4 vs Liverpool). Opta'nın verilerine göre; Mohamed Salah, Nisan 2003'ten (Ronaldo) bu yana Manchester United deplasmanında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Mısırlı yıldız ayrıca, Premier Lig'deki gol sayısını 107'ye çıkarıp 'Premier Lig'in en golcü Afrikalı futbolcusu' oldu. Önceki rekor Drogba'daydı. Öte yandan Sporx'in verilerine göre; Liverpool, 1936'dan sonra ilk kez Manchester United'a 5 gol attı.