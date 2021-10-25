Manchester United-Liverpool maçında Mohamed Salah'tan tarihe geçen performans! Cristiano Ronaldo şaştı kaldı

İngiltere Premier Lig'in 9'uncu haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleyi konuk ekip Liverpool 5-0 kazanırken, Mohamed Salah attığı 3 golle maça damgasını vurdu. Kırmızılar'ın diğer golleri ise Naby Keita ve Diego Jota'dan geldi.
İKİ İSME PROTESTO
İkinci golde yapılan hata sonrası Manchester United'ın savunma oyuncuları Maguire ile Lindelöf için Old Trafford tribünlerinden protesto sesleri yükseldi.
RONALDO ÇOK KIZDI!
ManU'nun dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ise üst üste yenilen gollerin ardından çok sinirlendi. Portekizli futbolcu, takım arkadaşlarına saha içerisinde büyük tepki gösterdi. Ronaldo'nun bu hareketi kameralara yansıdı.