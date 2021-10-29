Inter'den Christian Eriksen açıklaması! Ayrılık...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrasında vücuduna ICD takılan Christian Eriksen'in durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrasında vücuduna ICD takılan Christian Eriksen'in durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, vücuduna takılan ICD sebebiyle prosedürler gereği kariyerini İtalya'da sürdürmesine izin verilmeyen Danimarkalı futbolcunun Futbol hayatına başka bir ülkede devam edebileceği kaydedildi.
Kulüp, "Christian Eriksen, Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından İtalya'daki kurallar gereği bu sezon için tüm sportif faaliyetlerden men edilmiştir. Futbolcunun kariyerine İtalya'da devam etmesine olanak sağlayan şartlar oluşmamasına rağmen başka ülkelerde rekabetçi düzeyde Spor yapmasına izin verilebilir." denildi.
Inter cephesinden gelen bu açıklamanın ardından gözler Christian Eriksen'e çevrildi. İtalyan devi ile sözleşmesi 2024 yılına sona erecek olan deneyimli oyuncunun, kariyerine başka ülkede devam edebilmek adına transfer olup olmayacağı merak ediliyor.
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CHRISTIAN ERIKSEN'E NELER OLMUŞTU?
Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada bir anda yere yığılmıştı. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.
Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Christian Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Danimarkalı futbolcu, uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürülmüş ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.