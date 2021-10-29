Inter'den Christian Eriksen açıklaması! Ayrılık...

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Christian Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Danimarkalı futbolcu, uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürülmüş ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.