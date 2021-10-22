Arsenal 3-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Partey, 45+6'da Aubameyang ve 56'da Emile Smith Rowe kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 82. dakikada Jacob Ramsey'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 14 puana yükseldi. Aston Villa'nın galibiyet hasreti 3 maça yükselirken 10 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Arsenal, Leicester City deplasmanına çıkacak. Aston Villa ise West Ham United'ı konuk edecek.