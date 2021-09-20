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Watford'da Ozan Tufan ilk maçına çıkıyor! Hocası açıkladı

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Watford Teknik Direktörü Xisco, milli futbolcunun 21 Eylül Salı günü Stoke City ile oynayacakları Lig Kupası maçında forma giyeceğini açıkladı. Ozan hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Xisco, "Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika." dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:25 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:25
Watford'da Ozan Tufan ilk maçına çıkıyor! Hocası açıkladı

Watford Teknik Direktörü Xisco, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Ozan Tufan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Milli futbolcunun 21 Eylül Salı günü İngiltere Lig Kupası'nda oynayacakları Stoke City maçında forma giyeceğini açıklayan Xisco, yıldız oyuncu hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Xisco, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.

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