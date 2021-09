Watford'da Ozan Tufan ilk maçına çıkıyor! Hocası açıkladı

Watford Teknik Direktörü Xisco, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Ozan Tufan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Milli futbolcunun 21 Eylül Salı günü İngiltere Lig Kupası'nda oynayacakları Stoke City maçında forma giyeceğini açıklayan Xisco, yıldız oyuncu hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Xisco, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.

Xisco Muñoz has confirmed @Ozan Tufan will make his Watford debut against Stoke City tomorrow night. pic.twitter.com/hq9c3w3u1v