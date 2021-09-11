Arsenal - Norwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, sahasında Norwich'i ağırlayacak.
Ligde ilk 3 maçından puan çıkaramayan Arsenal, son sırada bulunuyor. Arsenal gibi ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Norwich ise 19. sırada yer alıyor.
ARSENAL - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Arsenal - Norwich maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.