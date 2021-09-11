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Arsenal - Norwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich'i konuk edecek. Peki, Arsenal - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal - Norwich maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 13:20
Arsenal - Norwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, sahasında Norwich'i ağırlayacak.

Ligde ilk 3 maçından puan çıkaramayan Arsenal, son sırada bulunuyor. Arsenal gibi ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Norwich ise 19. sırada yer alıyor.

ARSENAL - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Arsenal - Norwich maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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