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Brentford - Liverpool | CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Brentford sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Liverpool zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Brentford - Liverpool karşılaşmasını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:33
Brentford - Liverpool | CANLI

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Brentford ile Liverpool kozlarını paylaşıyor.

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brentford ile Liverpool maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'dan itibaren S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

RENTFORD - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ

Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Pinnock, Canos, Onyeka, Norgaard, Janelt, Henry, Mbuemo, Toney.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Salah, Jota.

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