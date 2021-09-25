Brentford - Liverpool | CANLI

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Brentford ile Liverpool kozlarını paylaşıyor.
BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brentford ile Liverpool maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'dan itibaren S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
RENTFORD - LIVERPOOL MAÇI 11'LERİ
Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Pinnock, Canos, Onyeka, Norgaard, Janelt, Henry, Mbuemo, Toney.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Jones, Mane, Salah, Jota.