Lewa Liverpool’a

Liverpool; Manchester City, Manchester United ve Chelsea'nin yaptığı güçlü transfer hamlelerine cevap vermek istiyor. Premier Lig devinde teknik direktör Jürgen Klopp yönetime bomba bir oyuncunun ismini verdi: Robert Lewandowski… Alman çalıştırıcı, 2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki yıldızı Real Madrid de istiyor. Ancak Klopp etkisiyle Liverpool'un transferde ön aldığı belirtiliyor. Klopp ve Lewa 2010-2014 yılları arasında Borussia Dortmund'da birlikte çalışmışlardı.
DEVRE ARASINDA İSTİYOR
Jürgen Klopp'un Robert Lewandoski'yi sezon sonunda değil, devre arasında istediği belirtildi. Alman çalıştırıcının isteği üzerine Liverpool da Bayern Münih ile yakında resmi temaslarını başlatacak. 33 yaşındaki yıldız için Alman temsilcisi 50 milyon euro'luk bir bonservis belirlemiş durumda. Ancak yaşı sebebiyle Liverpool'un çok daha düşük bir rakama Lewa'yı kapma ihtimali bulunuyor. Polonyalı yıldız da kariyerinin sonuna doğru ilerleyken Premier Lig'de bir meydan okumaya sıcak bakıyor.
MÜLLER BİR BARÇA AVCISI
B. Münih'in yıldızlarından Müller, Barcelona maçlarını ayrı seviyor. Alman yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Katalan takımının ağlarını en çok havalandıran futbolcu. 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda Barcelona'ya 6 defa rakip oldu. Fileleri 7 defa sarstı.