Lukaku’ya servet

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea büyük oynuyor. Premier Lig devi, İnter'in forveti Romelu Lukaku'yu istiyor. İlk teklifi 93 milyon euro olmuştu. İtalyan temsilcisi reddetmişti. Chelsea önerisini revize etti. 100 milyon euro ve Marco Alonso'yu önerdi. Tecrübeli sol bekin bonservis bedeli de 12 milyon euro. Chelsea'nin toplamda 112 milyon euro'yu bulan teklifine İnter'in nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Lukaku 2011'de Anderlecht'ten Chelsea'ye 15 milyon euro'ya geçmişti. 2017'de 84.7 milyon euro'ya United'a satılmıştı. İnter de 74 milyon euro bedelle Belçikalı yıldızı almıştı.