Son dakika transfer haberleri | Cesc Fabregas'tan Arsenal ve Chelsea'ye Hakan Çalhanoğlu önerisi!

Son olarak Monaco forması giyen İspanyol efsane Cesc Fabregas, Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenen eski takımları Chelsea ve Arsenal'e milli yıldızla ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

Milan ile olan sözleşmesi sona eren ve sportif direktör Maldini'nin de ayrılığı duyurduğu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağının İngiltere olması bekleniyordu. Yıldız orta saha ile ilgilenen en ciddi kulüpler ise Chelsea ve Arsenal...



FABREGAS'TAN BÜYÜK ÖVGÜ!

Hakan'ın Chelsea ve Arsenal'e olası transferini değerlendiren Fabregas, övgü dolu sözler söyledi. EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye İtalya maçı öncesinde BBC'ye konuşan Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu çok yetenekli bir futbolcu. En sevdiğim yönü ise risk alması ve oyunu dikine oynaması. İnsanların görmediği anlarda bir şeyler yaratmaktan korkmuyor" dedi.