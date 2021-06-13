Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika transfer haberleri | Cesc Fabregas'tan Arsenal ve Chelsea'ye Hakan Çalhanoğlu önerisi!

Son dakika transfer haberleri | 'tan ve 'ye önerisi!

'da forması ile harika bir sezonu geride bırakan 'nun yeni durağı merak konusuydu. devi ile olan sözleşmesi sona eren milli yıldız için başta kulüpleri olmak üzere birçok takım yakın takipteydi. İngiliz basınına yansıyan habere göre İspanyol efsane , eski takımları ve 'e Hakan Çalhanoğlu'nu önerdi. İşte detaylar ve Fabregas'ın transfer için sunduğu 'nedenler'...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 18:28
Son dakika transfer haberleri | Cesc Fabregas'tan Arsenal ve Chelsea'ye Hakan Çalhanoğlu önerisi!

Son olarak forması giyen İspanyol efsane , ile ilgilenen eski takımları ve 'e milli yıldızla ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

ile olan sözleşmesi sona eren ve sportif direktör 'nin de ayrılığı duyurduğu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağının olması bekleniyordu. Yıldız orta saha ile ilgilenen en ciddi kulüpler ise Chelsea ve Arsenal...


FABREGAS'TAN BÜYÜK ÖVGÜ!

Hakan'ın Chelsea ve Arsenal'e olası transferini değerlendiren Fabregas, övgü dolu sözler söyledi. 'nin açılış maçı olan maçı öncesinde 'ye konuşan Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu çok yetenekli bir futbolcu. En sevdiğim yönü ise risk alması ve oyunu dikine oynaması. İnsanların görmediği anlarda bir şeyler yaratmaktan korkmuyor" dedi.

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