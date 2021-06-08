Haberler İngiltere Premier Lig İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış

'dan anlamlı bağış

forması giyen , bonusunu yeni bir suni çim saha yapımına destek olması için ’daki çocukluk kulübüne bağışladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 21:42
İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış

ekiplerinden 'nin Alman oyuncusu , kulübünün 'nde finale yükseldikleri için kendisine ödediği 300 bin Euro'luk başarı bonusunu futbola başladı kulüp olan kulübüne bağışladı. İngiliz basınında yer alan habere göre kulübün suni bir çim saha inşa etmesi için harekete geçen başarılı oyuncu, yaptığı bu destekle çocukluğunda formasını giydiği kulübün en kısa sürede bir sahaya kavuşmasını sağlayacak. Oyuncunun menajeri ve aynı zamanda amcası olan yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuzun büyük bir bölümünü burada geçirdik. Kulübe hala çok yakınız. İlkay, birçok çocuğun suni bir saha olmadığı için ayrıldığını duyunca bundan çok etkilendi" diye konuştu.

Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 46 maçta 17 gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en çok gol attığı sezonunu geride bıraktı.


SON DAKİKA