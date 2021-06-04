Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Olivier Giroud Chelsea ile sözleşmesini uzattı!

Son dakika spor haberi: 'nin transfer gündemindeki ile sözleşmesini uzattı!

'nin transfer gündeminde yer alan takımında kaldı. ekiplerinden , Fransız forvetin sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 22:11
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Olivier Giroud Chelsea ile sözleşmesini uzattı!

'nin transferde santrfor adayları arasında yer alan 'dan kötü haber geldi. Fransız golcü, kulübü ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 34 yaşındaki Olivier Giroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

Olivier Giroud, 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti. Fransız golcünün son 16 turunda deplasmanında attığı röveşata golü, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi 3. golü seçilmişti.

SON DAKİKA