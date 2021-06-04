Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Olivier Giroud Chelsea ile sözleşmesini uzattı!

Fenerbahçe'nin transferde santrfor adayları arasında yer alan Olivier Giroud'dan kötü haber geldi. Fransız golcü, kulübü Chelsea ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 34 yaşındaki Olivier Giroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

Olivier Giroud, 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti. Fransız golcünün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid deplasmanında attığı röveşata golü, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi 3. golü seçilmişti.