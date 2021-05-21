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Son dakika spor haberi: 'dan taraftar hamlesi! Kurul oluşturacak

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden , sürpriz bir adım atarak taraftarların kulübün karar alma sürecinde söz sahibi olabilmesi için kurul oluşturulacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 07:53
Son dakika spor haberi: Liverpool'dan taraftar hamlesi! Kurul oluşturacak

ekibi , taraftarlarının, kulübün karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için yeni bir kurul oluşturacak. girişiminin kurucuları arasında yer alan ancak uluslararası futbol camiası ve taraftarların tepkisi üzerine projeden çekilen Liverpool, taraftarlarının yönetim mekanizmasında temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi oluşturulacak , çeşitli taraftar gruplarının temsilcilerini bünyesinde barındıracak. Söz konusu kurulu yürütmekten sorumlu olacak.

Kulüp yetkilileri ve başkan ile düzenli toplantılar yapacak taraftarlar kurulu, taraftarları ilgilendiren stratejik konular ortaya çıktığında icra kurulu toplantılarına davet edilecek.



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