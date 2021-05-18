Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberleri: Roy Hodgson sezon sonunda Crystal Palace'tan ayrılacağını açıkladı!

Son dakika spor haberleri: sezon sonunda 'tan ayrılacağını açıkladı!

Premier Lig ekiplerinden 'ın teknik direktörü , sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Crystal Palace'ı 2017'den bu yana çalıştıran İngiliz teknik adam, dört sezon boyunca takımının ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 15:47
Son dakika spor haberleri: Roy Hodgson sezon sonunda Crystal Palace'tan ayrılacağını açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşme süresi dolacak 73 yaşındaki Hodgson'ın ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla takımdan ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

'ı 2017'den bu yana çalıştıran İngiliz teknik adam, dört sezon boyunca takımının ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

Bu sezon Crystal Palace'ın başında son lig maçına 2010-2011 sezonda çalıştırdığı karşısında çıkacak , daha önce , ve 'nin milli takımlarında da görev almıştı. Bu sezon 44 puan toplayan Crystal Palace, ligde 13. sırada bulunuyor.

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