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Son dakika spor haberi: ’e seyirci müjdesi! Son iki hafta...

Son dakika spor haberi: İngiltere 'de bu sezonun son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını açıklandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12
Son dakika spor haberi: Premier Lig’e seyirci müjdesi! Son iki hafta...

İngiltere 'de son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda seyirci izni getirildi. hükümetinin kapanma kısıtlamalarını hafifletmesinin ardından lig yönetimi, sezon bitmeden her takıma taraftarlarıyla bir maç oynaması için bu kararı aldığını vurguladı. Karar doğrultusunda deplasman ekibi taraftarları ise maçlara alınmayacak. Lig yönetimi, kulüplerin taraftarları stadyumlara geri getirme doğrultusunda yaptığı planlara da güvendiklerini belirtti.

Bu kararın ardından 37'nci hafta maçları 18-19 Mayıs, son hafta karşılaşmaları ise 23 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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