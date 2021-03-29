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Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Agüero sezon sonu 'den ayrılıyor

devi , 10 sezon boyunca formasını giyen 'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 32 yaşındaki Arjantinli forvetin yeni durağının ise olması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:27
Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Agüero sezon sonu Manchester City'den ayrılıyor

Ve 'de beklenen oldu. devi, Arjantinli futbolcusu 'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. 2011 yılında 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'den transfer edilen Agüero, İngilzi ekibiyle sayısız başarıya imza atarken, 4 kez de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

HEYKELİ DİKİLECEK!

Öte yandan Manchester City'nin sahibi Khaldoon Al Mubarak, Etihad Stadyumu'nun dışına Sergio Agüero'nun heykelinin dikileceğini açıkladı.

YENİ DURAĞI BARCELONA OLABİLİR

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Agüero'nun yeni takımının ise olabileceği belirtiliyor. basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Tangocu, ile takım arkadaşı olmak için devine gidebilir.

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