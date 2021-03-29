Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Agüero sezon sonu Manchester City'den ayrılıyor

Ve Manchester City'de beklenen oldu. Premier Lig devi, Arjantinli futbolcusu Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. 2011 yılında 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen Agüero, İngilzi ekibiyle sayısız başarıya imza atarken, 4 kez de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

HEYKELİ DİKİLECEK!

Öte yandan Manchester City'nin sahibi Khaldoon Al Mubarak, Etihad Stadyumu'nun dışına Sergio Agüero'nun heykelinin dikileceğini açıkladı.

YENİ DURAĞI BARCELONA OLABİLİR

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Agüero'nun yeni takımının ise Barcelona olabileceği belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Tangocu, Lionel Messi ile takım arkadaşı olmak için Katalan devine gidebilir.