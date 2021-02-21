Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United - Tottenham: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 25. haftasında 'a konuk olan , rakibine 2-1 mağlup olarak yarışında ağır yara aldı. 4. sıraya tırmanan 'a üç puanı getiren golleri ve kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 17:08
West Ham United - Tottenham: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 25. haftasında ile kozlarını paylaştı. yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi 2-1 galip tamamladı.

West Ham'a üç puanı getiren golleri 5'te ile 47'de kaydetti. Tottenham'ın tek sayısı 64'te 'dan geldi.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan West Ham puanını 45'e yükseltip 4. sıraya tırmandı. Oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden ve yarışında ağır yara alan 9. sıradaki 'nun ekibi ise 36 puanda kaldı.

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