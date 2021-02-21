West Ham United - Tottenham: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında West Ham United ile Tottenham kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi West Ham 2-1 galip tamamladı.
West Ham'a üç puanı getiren golleri 5'te Michail Antonio ile 47'de Jesse Lingard kaydetti. Tottenham'ın tek sayısı 64'te Lucas Moura'dan geldi.
Son 4 maçta 3. galibiyetini alan West Ham puanını 45'e yükseltip 4. sıraya tırmandı. Oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden ve Devler Ligi yarışında ağır yara alan 9. sıradaki Mourinho'nun ekibi ise 36 puanda kaldı.