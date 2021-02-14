Çağlar Ozan’ı üzdü

Transferin son gününde Liverpool'a imza atan Ozan Kabak, ilk maçına Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City karşısında çıktı. Mücadelede 1-0 öne geçen Liverpool, 8 dakikada yediği üç golle sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki savunmacı, maçın genelinde iyi bir performans gösterdi fakat 81. dakikada kaleci Alisson'la çarpışarak ikinci gole sebebiyet veren bir hata yaptı. 90 dakika sahada kalan Çağlar Söyüncü ise mücadele boyunca başarılı bir grafik çizdi. Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Leicester City, puanını 46'ya çıkarttı. Üst üste 3. yenilgisini yaşayan Klopp'un öğrencileri ise 40 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.