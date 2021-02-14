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’ı üzdü

’da ilk maçına çıkan , ’lü ’a diş geçiremedi. Klopp’un öğrencileri, 8 dakikada gelen üç golle kaybetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 00:22 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Çağlar Ozan’ı üzdü
Transferin son gününde 'a imza atan , ilk maçına 'nün formasını giydiği karşısında çıktı. Mücadelede 1-0 öne geçen Liverpool, 8 dakikada yediği üç golle sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki savunmacı, maçın genelinde iyi bir performans gösterdi fakat 81. dakikada kaleci 'la çarpışarak ikinci gole sebebiyet veren bir hata yaptı. 90 dakika sahada kalan Çağlar Söyüncü ise mücadele boyunca başarılı bir grafik çizdi. Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan City, puanını 46'ya çıkarttı. Üst üste 3. yenilgisini yaşayan Klopp'un öğrencileri ise 40 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.
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