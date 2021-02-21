Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa Leicester 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında sahasında City'i ağırladı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. 'e galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Aston Villa'nın tek golü 'den geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 19:07
Aston Villa Leicester 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 25. haftasında City deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren goller, 19. dakikada 'ın asistinde ve 23. dakikada Barnes'tan geldi. Aston Villa'nın tek sayısını ise 48. dakikada kaydetti.

Leicester City'de milli oyuncumuz karşılaşmada 90 dakika süre alırken, yedek kulübesinde yer aldığı maçta şans bulamadı.

Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Leicester City puanını 49 yaparken, 2 maç sonra yenilen Aston Villa 36 puanda kaldı. 'in 26. haftasında Leicester evinde ile karşılaşacakken, Aston Villa deplasmanda 'a konuk olacak.

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