Aston Villa Leicester 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Leicester City deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Leicester City 2-1 kazandı.
Leicester City'ye galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Barnes'ın asistinde Maddison ve 23. dakikada Barnes'tan geldi. Aston Villa'nın tek sayısını ise 48. dakikada Traore kaydetti.
Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Cengiz Ünder yedek kulübesinde yer aldığı maçta şans bulamadı.
Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Leicester City puanını 49 yaparken, 2 maç sonra yenilen Aston Villa 36 puanda kaldı. Premier Lig'in 26. haftasında Leicester evinde Arsenal ile karşılaşacakken, Aston Villa deplasmanda Leeds United'a konuk olacak.