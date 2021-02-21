İlkay Gündoğan: Bu sezonki rolüm ofansif

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, bu sezon golcü bir kimliğe bürünürken, bu performansındaki en büyük payın Pep Guardiola'ya ait olduğunu söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan Türk asıllı Alman yıldız, Guardiola'nın bu sezon kendisine ofansif bir rol verdiğini belirtip, "Ofansif bir rolde oynuyorum. Ancak belki de doğru boşluklara yönelme arzum bu sezon arttı" dedi.

Hem savunmada hem de hücumda takıma faydalı olmaya çalıştığını vurgulayan Gündoğan, "Takıma mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyorum. Sadece hücumda değil savunmada da yararlı olmaya çalışıyorum." dedi.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 resmi maçta 13 gol attı, 3 asist yaptı.