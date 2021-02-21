Haberler İngiltere Premier Lig İlkay Gündoğan: Bu sezonki rolüm ofansif

: Bu sezonki rolüm ofansif

'de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken , takımındaki yeni rolünden çok memnun olduğunu söyledi. Türk asıllı Alman yıldız, performansıyla ilgili, "Ofansif bir rolde oynuyorum. Ancak belki de doğru boşluklara yönelme arzum bu sezon arttı" diye konuştu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:29
İlkay Gündoğan: Bu sezonki rolüm ofansif

'de forması giyen , bu sezon golcü bir kimliğe bürünürken, bu performansındaki en büyük payın Pep 'ya ait olduğunu söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan Türk asıllı Alman yıldız, Guardiola'nın bu sezon kendisine ofansif bir rol verdiğini belirtip, "Ofansif bir rolde oynuyorum. Ancak belki de doğru boşluklara yönelme arzum bu sezon arttı" dedi.

Hem savunmada hem de hücumda takıma faydalı olmaya çalıştığını vurgulayan Gündoğan, "Takıma mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyorum. Sadece hücumda değil savunmada da yararlı olmaya çalışıyorum." dedi.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 resmi maçta 13 gol attı, 3 asist yaptı.

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