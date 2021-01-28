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yolunda! 'e gidiyor

'dan 'yi kadrosuna katmaya hazırlanan İngiltere ekibi 'in, 'da forma giyen milli futbolcumuz 'yu da kiralamaya yakın olduğu öne sürüldü. basınında yer alan habere göre; ekibi 26 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunurken, kulübünün de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:02
Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda! West Bromwich'e gidiyor

ekiplerinden 'da top koşturan milli futbolcumuz , 'e transfer oluyor.

'un haberine göre, 'dan 'yi kadrosuna katmak üzere olan Albion, milli futbolcu için 'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu.

5 MİLYON EURO'LUK OPSİYON
Celta Vigo'nun da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca West Bromwich'in ligde kalması halinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği ve ekibinin Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacağı da ifade edildi.

İngiliz ekibi, 20. haftası oynanan ligde küme düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

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