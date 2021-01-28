Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda! West Bromwich'e gidiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, Premier Lig'e transfer oluyor.

Fransız RMC Sport'un haberine göre, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak üzere olan West Bromwich Albion, milli futbolcu için Celta'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu.

5 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Celta Vigo'nun da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca West Bromwich'in ligde kalması halinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği ve İngiliz ekibinin Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacağı da ifade edildi.

İngiliz ekibi, 20. haftası oynanan ligde küme düşme hattında 19. sırada yer alıyor.