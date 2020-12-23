Haberler İngiltere Premier Lig Stoke City-Tottenham: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-Tottenham: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nda heyecan sürüyor. Kupanın karşılaşan ile Tottenham mücadelesinde gülen taraf Tottenham oldu. Konuk ekip rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:42
Stoke City-Tottenham: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nda 'yi 3-1 yenen Tottenham, yarı finale yükseldi.

Britannia Stadı'nda oynanan Lig Kupası Championship ekibi Stoke City, takımı Tottenham'ı ağırladı.

Etkili bir futbol sergileyen konuk ekip, 22. dakikada , 70. dakikada Ben Davies ve 81. dakikada 'in attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Stoke City'nin tek golünü 53. dakikada Jordan Thompson kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham, Brentford ve 'den sonra kupada yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.

SON DAKİKA