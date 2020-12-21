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West Ham 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

14. hafta maçında sahasında West Ham'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri ve Tammy Abraham (2) kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 01:21
Chelsea West Ham 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 14. haftasında , sahasında 'ı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında , kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek gol perdesini açtı ve ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Chelsea, Werner ile üst üste goller kaçırmasına rağmen aradığı sayıyı Abraham ile buldu. 78. dakikada Werner'in asistiyle golünü atan Abraham tam 101 saniye sonra bir gol daha atarak takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea üç puanı alan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea 25 puana yükselerek ilk 4 iddiasını sürdürdü. West Ham United ise 21 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.


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